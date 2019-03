Staatsoper verabschiedete sich von Hilde Zadek

Zu einer bewegenden Trauerfeier in beeindruckender Atmosphäre gestaltete sich am Mittwochvormittag die Verabschiedung von Kammersängerin und Staatsopern-Ehrenmitglied Hilde Zadek auf der Prunkstiege der Wiener Staatsoper. Dabei stand die Erinnerung an den positiven Menschen und die Pädagogin ebenso im Zentrum wie die "Jahrhundertsängerin". Die Sopranistin war am 21. Februar 101-jährig gestorben.