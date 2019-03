Neun Säuglingsschwestern in US-Krankenhaus schwanger

Babyboom auf der Entbindungsstation: In einer Geburtsklinik an der Ostküste der USA sind gleich neun Krankenschwestern schwanger. Wie das Maine Medical Center auf Facebook mitteilte, werden die Frauen voraussichtlich zwischen April und Juli entbinden. Sechs von ihnen arbeiteten bisher in der gleichen Wochenendschicht. Mit einigen Monaten Vorlauf werde jetzt der Dienstplan umgebaut.