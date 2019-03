Syrien fordert Sitzung des UNO-Sicherheitsrates zu Golan

Syrien hat nach der Anerkennung der israelischen Annexion der Golanhöhen durch US-Präsident Donald Trump eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates beantragt. Das verlautete am Dienstag aus Diplomatenkreisen in New York. Frankreich, das derzeit den Vorsitz über das wichtigste UNO-Gremium hat, muss nun ein Datum festlegen.