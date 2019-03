Wortgefechte vor Copyright-Abstimmung im EU-Parlament

Bei der strittigen EU-Copyright-Reform will die ÖVP den Kompromiss mit Uploadfiltern und Leistungsschutzrecht unterstützen. Die SPÖ und die Grünen kündigten an, bei der Abstimmung am Dienstag in Straßburg dagegen zu stimmen. Die FPÖ will sich enthalten. Kurz vor der Abstimmung über die Reform des Urheberrechts haben sich Abgeordnete im Europaparlament heftige Wortgefechte geliefert.