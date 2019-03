Chemie-Explosion in China - Zahl der Toten stieg auf 78

Nach der Explosion in einem chinesischen Industriepark ist die Zahl der Opfer weiter gestiegen. 78 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben, teilte die Lokalregierung der Stadt Yancheng am Montag mit. 56 der Toten seien identifiziert. Mehr als 600 Menschen waren bei der Explosion am vergangenen Donnerstag verletzt worden. Etwa 100 von ihnen wurden nach offiziellen Angaben schwer verletzt.