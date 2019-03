In Israel Eichmann-Jäger Rafi Eitan gestorben

Eitan wurde in den 1950er Jahren Spion des Auslandsgeheimdienstes Mossad und stieg dort zum Chef der Kommandoaktionen auf. 1960 befehligte er den berühmten Einsatz, der zur Festnahme des NS-Verbrechers Eichmann in Buenos Aires führte. Jetzt starb er im Alter von 92 Jahren.

Der frühere Mossad-Agent Rafi Eitan, der 1960 die Kommandoaktion zur Festnahme des NS-Verbrechers Adolf Eichmann befehligte, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Wie der israelische Rundfunk meldete, starb Eitan am Samstag in einem Krankenhaus in Tel Aviv. Regierungschef Benjamin Netanyahu würdigte den Agenten als "einen der Helden des Geheimdienstes des Staates Israel".

Er habe sich in zahlreichen Fällen um die Sicherheit des Landes verdient gemacht. "Wir betrauern sein Ableben", hieß es in einer Erklärung des Ministerpräsidenten. Eitan wurde in den 1950er Jahren Spion des Auslandsgeheimdienstes Mossad und stieg dort zum Chef der Kommandoaktionen auf. 1960 befehligte er den berühmten Einsatz, der zur Festnahme von Eichmann in Buenos Aires führte.

Der einstige SS-Obersturmbannführer Eichmann war ab 1939 im Reichssicherheitshauptamt mit verantwortlich für die Deportation der europäischen Juden in die NS-Vernichtungslager. Nach dem Krieg gelang dem Protokollführer der Wannseekonferenz die Flucht aus einem US-Gefangenenlager. Der Mossad spürte ihn schließlich in Buenos Aires auf und brachte ihn nach Israel. Dort wurde er nach einem neunmonatigen Prozess im Mai 1962 hingerichtet.