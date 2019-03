Schweiz startete mit Sieg in Georgien in EM-Qualifikation

Die Schweiz ist am Samstag mit einem Sieg in die Qualifikation für die Fußball-EM 2020 gestartet. Die Mannschaft von Teamchef Vladimir Petkovic besiegte in Tiflis nach einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit Georgien verdient mit 2:0 (0:0). Vor 54.000 Zuschauern waren die zwei Deutschland-Legionäre Steven Zuber (57.) und Denis Zakaria (80.) die Matchwinner für die Eidgenossen.