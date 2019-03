Tote im Bezirk Neunkirchen entdeckt

Im Bezirk Neunkirchen ist am Samstag eine Frau tot in ihrem Haus aufgefunden worden. "Die Umstände im Haus deuten im Moment auf ein Gewaltverbrechen hin", sagte Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich zur APA. Ermittler des Landeskriminalamtes NÖ sowie die Tatortgruppe seien im Einsatz, um die genauen Umstände des Leichenfundes abzuklären.

Laut "Kurier" soll es sich bei der Toten um eine 70-jährige Frau handeln. Sie sei leblos in ihrer Wohnung in Ternitz gefunden worden. Die Polizei bestätigte, dass es sich um eine ältere Frau handelt. Die Leiche wurde Samstagmittag entdeckt, sagte Baumschlager zur APA. Die Spurensicherung war am Nachmittag im Gange. Bestätigt sich der Verdacht auf Fremdverschulden, handelt es sich um das sechste Gewaltverbrechen an einer Frau in Niederösterreich in diesem Jahr.