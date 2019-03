Elf Verletzte bei Angriff auf Ministerien in Somalia

Bei einem Angriff auf Regierungsgebäude in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind am Samstag mindestens elf Menschen verletzt worden. Laut Polizei begann der Angriff mit zwei Explosionen in unmittelbarer Nähe der Ministerien für Bau und Arbeit. Anschließend stürmten bewaffnete Männer die Gebäude. Augenzeugen berichteten, dass Minuten nach einer größeren Explosion eine kleinere erfolgt sei.