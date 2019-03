Skitourengeherin in den Pinzgauer Bergen tödlich verunglückt

In den Loferer Steinbergen im Salzburger Pinzgau ist am Donnerstag eine 58-jährige Skitourengeherin tödlich verunglückt. Die in Tirol lebende Deutsche war am Vormittag auf das Loferer Skihörndl (2.286 Meter) aufgebrochen. Als die gut ausgerüstete und bergerfahrene Frau bis zum Abend nicht zu Hause ankam, alarmierte ihr Lebensgefährte die Polizei.