Explosion in chinesischem Chemiepark

In einem Chemiepark in Ostchina ist es am Donnerstag zu einer Explosion gekommen. Die Feuerwehr und ein Krankenhaus in der Stadt Yancheng (Provinz Jiangsu) bestätigten, dass es Verletzte gab. Von Todesopfern war zunächst keine Rede. Die Druckwelle der Explosion beschädigte Hausfassaden in der Umgebung schwer und zerstörte zahlreiche Fenster, wie auf Videoaufnahmen des Unglücks zu erkennen ist.