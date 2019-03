Tourengeher am Gosaukamm überlebte zwei Lawinenabgänge

Ein 50-jähriger Skitourengeher ist am Mittwoch am Gosaukamm (Bezirk Gmunden) in Oberösterreich gleich von zwei Lawinen mitgerissen worden. Seine 42-jährige Begleiterin, die das Unglück beobachtet hatte, alarmierte die Bergrettung. Der Mann überlebte, wurde mittels Hubschrauber geborgen und ins Spital geflogen, berichtete die Polizei.