Die zukünftigen Herausforderungen im Pflegebereich stehen am Donnerstag bei einer groß angelegten Veranstaltung in Wien auf dem Programm.

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) lud Experten, Vertreter der Parlamentsparteien sowie Betroffene zum Forum "PFLEGE.fit für die Zukunft" ins "Studio 44". Zuletzt (Stand Februar) bezogen 454.339 Personen Pflegegeld.

Ende des Vorjahres hatte die türkis-blaue Bundesregierung einen "Masterplan" für den Pflegebereich angekündigt, der bis Ende 2019 eine "Generallösung" bei der Pflegefrage bringen soll. Ziel ist u.a. eine nachhaltige finanzielle Lösung. Grundsätzliches Bestreben der Regierung ist es, dass die Pflege, wenn immer möglich, zuhause stattfindet.

Hartinger will nun möglichst viele Stakeholder in die Gespräche einbinden. In fünf Panels soll die "Sicherstellung hochwertiger Pflege in Österreich" diskutiert werden. Den Beginn macht um 9.45 Uhr die Ministerin selbst, gefolgt von einer Runde aus der Politik. Geladen sind dazu u.a. die Klubobleute der Parlamentsparteien. Neben Experten werden auch pflegende Angehörige sowie Personen aus dem Berufsfeld, etwa Krankenpflegeschüler, diskutieren.

Zuletzt ist die Zahl der Pflegegeldbezieher im Jahresvergleich erneut etwas angestiegen. Während im Februar 2018 noch 450.647 Personen die Geldleistung erhielten, waren es im Februar dieses Jahres um 3.692 Personen mehr - ein Plus von gut 0,8 Prozent. Gegenüber dem Vormonat Jänner gab es einen leichten Rückgang um 613 Personen, geht aus den aktuellsten Daten des Sozialministeriums hervor.

Die Aufteilung der Pflegebedürftigen je Stufe blieb nahezu unverändert. So entfielen im Februar rund 28 Prozent auf Stufe 1, 22 Prozent auf Stufe 2, 18 Prozent auf Stufe 3, 15 Prozent auf Stufe 4, elf Prozent auf Stufe 5, vier Prozent auf Stufe 6 und zwei Prozent auf die Stufe 7, also jene mit dem höchsten Pflegebedarf. Die Einstufung in die einzelnen Pflegestufen orientiert sich nach dem Pflegebedarf nach Stunden.