Van der Bellen trifft Kiska am Neusiedlersee

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Donnerstag den slowakischen Präsidenten Andrej Kiska zu einem Abschiedsbesuch empfangen. Als Zeichen der Verbundenheit mit der Slowakei und der persönlichen Wertschätzung werde dieser Besuch in einer informelleren Umgebung, nämlich in Weiden am Neusiedlersee stattfinden, teilte die Präsidentschaftskanzlei mit.