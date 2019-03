Karas: Orban kann im EVP-Streit keine Bedingungen stellen

Der ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas hat den ungarischen Premier Viktor Orban davor gewarnt, im Streit um einen möglichen Ausschluss der Regierungspartei Fidesz Bedingungen an die Europäische Volkspartei (EVP) zu stellen. "Es geht nicht darum, dass er an die EU und an die EVP Bedingungen stellt. Er hat Bedingungen zu erfüllen", sagte Karas am Dienstag gegenüber der APA in Brüssel.