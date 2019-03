Fußball: Alaba meldete sich für EM-Qualifikationsspiele fit

David Alaba hat sich für die Fußball-Qualifikationsspiele des österreichischen Fußball-Nationalteams am Donnerstag in Wien gegen Polen und am Sonntag in Haifa gegen Israel fit gemeldet. "Es ist alles okay", sagte der Bayern-Profi am Dienstag in Wien. "Ich gehe davon aus, dass ich am Donnerstag spiele."