Mindestens 30 Tote bei Clan-Miliz-Kämpfen in Somalia

Bei Kämpfen zwischen Clan-Milizen in Somalia sind nach Angaben eines hochrangigen Militärs mindestens 30 Menschen getötet worden. Somalische Soldaten seien in die Nähe des Ortes Adale nördlich von Mogadischu entsandt worden, um die Gruppen zu befrieden, sagte Mohamed Mohamud Saney am Montag. Die Lage in der Region im Zentrum von Somalia sei weiterhin angespannt.