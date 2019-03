Ein Toter und mehrere Verletzte nach Schüssen in Utrecht

Durch Schüsse in einer Straßenbahn in Utrecht in den Niederlanden ist am Montag zumindest ein Mensch getötet worden, dazu kamen mehrere Verletzte. Wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete, lag das Opfer zugedeckt zwischen zwei Straßenbahnwägen auf den Gleisen. Ein terroristischer Hintergrund wird von den Behörden für möglich gehalten.