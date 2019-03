Putin besucht Krim zum fünften Jahrestag der "Vereinigung"

Fünf Jahre nach der umstrittenen Annexion der Krim durch Russland besucht Kremlchef Wladimir Putin am Montag die Schwarzmeer-Halbinsel. Wie der Kreml in Moskau mitteilte, wird der Präsident an den Feierlichkeiten zum fünften Jahrestag der "Wiedervereinigung" teilnehmen und mit gesellschaftlichen Vertretern zusammenkommen.

© APA (AFP)

Geplant sei die Eröffnung von Wärmekraftwerken. In Sewastopol, der Basis der russischen Schwarzmeerflotte, will Putin dem Kreml zufolge auch Kriegsgedenkstätten besuchen. Der Tag ist auf der Krim ein arbeitsfreier Feiertag. Die Bevölkerung hatte bereits am Wochenende groß gefeiert.

Russland sieht zum fünften Jahrestag trotz westlicher Sanktionen eine wachsende internationale Akzeptanz für seine Politik. "In der Welt wächst das Verständnis dafür, dass die Krim Teil Russlands ist - und zwar für immer, und dass es keinen Weg zurück gibt", schrieb die Vorsitzende des russischen Föderationsrates, Walentina Matwijenko, in der Moskauer Zeitung "Iswestija". Dagegen sieht das Völkerrecht die Krim weiter als Teil der Ukraine. Die EU und die USA sowie die Ukraine sprechen von Annexion.

"Mit jedem Jahr erhöht sich die Zahl ausländischer Politiker, gesellschaftlicher Akteure und Journalisten, die die Halbinsel besuchen", schrieb die mächtigste Politikerin des Landes. Russlands Präsident Wladimir Putin wollte bei einem Besuch auf der Krim am Montag auch französische Politiker treffen, wie die Agentur Interfax meldete.

Vor fünf Jahren habe die Krim-Bevölkerung ihr Recht auf Selbstbestimmung wahrgenommen, meinte Matwijenko. Damals stimmten die Menschen dort bei einem international nicht anerkannten Referendum für den Beitritt zu Russland. Der Vereinigung wurde am 18. März 2014 mit einem Vertrag besiegelt.

Matwijenko räumte ein, dass es trotz aller Fortschritte noch reichlich Probleme gebe. Steigen müssten etwa die Einkommen und die Zahl der Arbeitsplätze. Als Teil der Ukraine habe die Krim aber viele Jahre einen Niedergang hinnehmen müssen. Dass die Bevölkerung zu Russland stehe, sieht Matwijenko als wichtigstes politisches Ergebnis der vergangenen fünf Jahre. "Das ist umso wichtiger, weil das vor dem Hintergrund eines beispiellosen politischen, wirtschaftlichen und propagandistischen Drucks des Westens erreicht wurde", schrieb sie.

Unterdessen hält die EU an der Nicht-Anerkennung der Krim-Annexion durch Russland fest. "Wir setzen unsere Politik der Nicht-Anerkennung der illegalen Annexion fort. Wir bekräftigen unsere feste Auffassung, dass die Krim zur Ukraine gehört", erklärte EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini.

Die EU habe wiederholt erklärt, dass sie diese Völkerrechtsverletzung nicht anerkenne, betonte Mogherini. "Wir stehen in voller Solidarität mit der Ukraine und unterstützen ihre Souveränität und territoriale Unversehrtheit." Die EU fordere außerdem die Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen auf der Krim, dazu müsse es uneingeschränkten Zugang auf die Halbinsel geben.

Die NATO stellte indes klar, dass Russland erst bei einem politischen Kurswechsel auf eine Normalisierung der Beziehungen hoffen kann. Das Militärbündnis werde die "illegale und illegitime Annexion" der Krim nicht akzeptieren, heißt es in einer Erklärung der 29 Bündnisstaaten. Solange Russland nicht wieder internationales Recht einhalte, werde es keine Rückkehr zum "business as usual" (normalen Betrieb) geben.

Konkret forderte die NATO Russland zur Rückgabe der Krim an die Ukraine, aber auch zur Freilassung von allen politischen Gefangenen sowie zu einem Stopp der Aufrüstung in der Region am Schwarzen Meer auf. Den russischen Behörden warfen die Alliierten erneut Menschenrechtsverletzungen unter anderem gegen die Krimtataren und andere lokale Gemeinschaften auf der Schwarzmeer-Halbinsel vor.