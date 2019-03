Terrorakt in Neuseeland - Täter war 2016 in Israel

Der mutmaßliche Haupttäter des Terrorangriffs auf zwei Moscheen in Neuseeland hat sich 2016 kurz in Israel aufgehalten. Das teilten israelische Behördenvertreter am Sonntag mit. Demnach reiste der australische Staatsbürger Brenton Tarrant im Oktober 2016 mit einem drei Monate gültigen Touristenvisum ein und blieb neun Tage im Land, sagte ein Beamter der israelischen Immigrationsbehörde.

Tarrant wird verdächtigt, am Freitag in der neuseeländischen Stadt Christchurch 50 Moscheenbesucher erschossen zu haben. Der israelische Behördenvertreter erklärte, es seien keine Details bekannt, was der heute 28-Jährige während seines Israel-Besuchs gemacht habe. Seitens der diplomatischen Vertretungen Australiens und Neuseelands in Israel lagen bisher keine Stellungnahmen vor.

Der mutmaßliche Terrorist hatte in der zweiten Jahreshälfte 2016 auch Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Kroatien besucht. Er reiste zu historischen Schlachtstätten, wo Gefechte gegen Muslime stattgefunden hatten. 2017 brach Tarrant nach Westeuropa auf. Im November 2018 kehrte er auf den Balkan zurück, wo er sich in Bulgarien, Rumänien und Ungarn aufhielt.