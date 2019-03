Janko für EM-Qualifikation ins ÖFB-Team nachnominiert

Marc Janko ist am Sonntag ins österreichische Fußball-Nationalteam einberufen worden. Der Lugano-Profi rückt ebenso wie Karim Onisiwo und Maximilian Wöber nach. Davor hatten Guido Burgstaller, Hannes Wolf, Philipp Lienhart und der auf der Abrufliste stehende Lukas Hinterseer für die EM-Qualifikationsspiele am Donnerstag in Wien gegen Polen und am Sonntag in Israel verletzungsbedingt abgesagt.