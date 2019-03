Sevilla feierte mit Wöber 12. Saisonsieg

Der FC Sevilla hat am Sonntag seinen zwölften Saisonsieg in der spanischen Fußball-Meisterschaft gefeiert. ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber kam beim 1:0-Erfolg der Gäste bei Espanyol Barcelona links in der Abwehr über die volle Distanz zum Einsatz. Es war der sechste Ligaeinsatz für den 21-jährigen Ex-Ajax-Amsterdam-Spieler, in Pflichtspielen der siebente insgesamt.