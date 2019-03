Mehr als 60.000 Menschen bei Offensive aus IS-Ort befreit

Seit Beginn der Offensive auf die letzte vom IS kontrollierte Hochburg in Syrien sind nach Militärangaben mehr als 60.000 Menschen befreit oder inhaftiert worden. Etwa 34.000 Zivilisten seien seit Anfang Jänner aus der Gegend um Baghouz im Osten Syriens gerettet worden, teilten die von den Kurden geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) am Sonntag mit.