Bernadette Graf bei Judo-Grand-Slam in Jekaterinburg Dritte

Bernadette Graf hat beim Judo-Grand-Slam in Jekaterinburg am Sonntag für eine österreichische Podestplatzierung gesorgt. Die Tirolerin eroberte in der Klasse bis 78 kg mit einem Ippon-Sieg über die russische WM-Dritte Alexandra Babinzewa Platz drei. Davor hatte sich Graf erst im Halbfinale der zweifache Weltmeisterin Mayra Aguiar aus Brasilien nach einer Waza-ari-Wertung geschlagen geben müssen.