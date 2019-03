Massenfestnahmen im Gazastreifen nach Protesten

Aus dem Gazastreifen hat es am Sonntag Berichte über Massenverhaftungen von Teilnehmern an Protesten gegen die harten Lebensbedingungen in dem Küstenstreifen gegeben. Die Hamas-Polizei habe die Häuser von Aktivisten gestürmt und Dutzende festgenommen, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur MAAN am Sonntag.