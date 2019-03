Irrtümlicher Geldsegen für Steuerzahler in den USA

Zehntausende Steuerzahler im US-Staat Louisiana haben sich in den vergangenen Tagen zumindest vorübergehend über einen unerhofften Geldsegen freuen können: Eine Computerpanne sorgte dafür, dass das Finanzamt die Steuerrückzahlung an mehr als 66.000 Bürger gleich zwei Mal überwies, wie Medien am Samstag berichteten. Mehr als 26 Millionen Dollar wurden auf diese Weise irrtümlicherweise ausgezahlt.