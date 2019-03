Präsidentschaftswahlen in der Slowakei

In der Slowakei sind am Samstag über 4 Millionen Wahlberechtigte aufgefordert, ihren neuen Präsidenten zu bestimmen. Eine Direktwahl des Staatsoberhauptes gibt es in dem Land seit 1999. Amtsinhaber Andrej Kiska bemüht sich nach fünf Jahren Amtszeit nicht mehr um eine Wiederwahl. Den Wählern stehen insgesamt 13 Kandidaten zur Auswahl.