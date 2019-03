Roger Federer zog mühelos ins Indian-Wells-Halbfinale ein

Während Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem und der Kanadier Milos Raonic am Vortag das erste Halbfinale in Indian Wells fixiert haben, erreichte am Freitag auch Roger Federer die Vorschlussrunde. Der 37-jährige Schweizer, beim Masters-1000-Turnier in Kalifornien als Nummer 4 gesetzt, hatte mit dem polnischen Überraschungsmann Hubert Hurkacz beim 6:4,6:4 keine Mühe.