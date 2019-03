20 Tote nach Gebäudeeinsturz in Lagos

Zwei Tage nach dem Einsturz eines Gebäudes in Nigeria ist die Zahl der Todesopfer auf 20 angestiegen. Die meisten Opfer des Unglücks in der südlichen Metropole Lagos seien Kinder gewesen, berichtete der regionale Gesundheitsminister Jide Idris am Freitag. In dem Gebäude befand sich eine Schule.