Syrische Regierung wirft Geldgebern "Heuchelei" vor

Nach der internationalen Geberkonferenz in Brüssel für die syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge hat die Regierung in Damaskus den Geldgebern "Heuchelei" vorgeworfen, da sie zugleich Sanktionen gegen Syrien verhängt hatten. Die "Heuchelei des Diskurses" einiger der teilnehmenden Länder sei "lachhaft und ärgerlich", sagte ein Vertreter des Außenministeriums in Damaskus am Freitag.