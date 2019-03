"Gottschalk liest?" - Showmaster als TV-"Literaturkaplan"

Thomas Gottschalk lässt den Bildungsbürger raus. Am 19. März startet im Bayerischen Fernsehen seine neue Show "Gottschalk liest?" Nach diversen Samstagabend-Shows versucht sich Deutschlands wohl immer noch bekanntester Moderator an einer Literatursendung. "Durch die Gesamtverblödung meiner Umgebung bin ich plötzlich in die intellektuelle Ecke gedrängt worden", so Gottschalk bei der Präsentation.