European Universities: Uni Salzburg in Bewerber-Konsortium

Die Universität Salzburg ist Mitglied im Konsortium "European Multiversity for Cooperation and Cohesion" (E mc2), das sich für die geplanten "European Universities" bewirbt. Bisher war bereits bekannt, dass an drei der insgesamt 54 Bewerber-Allianzen die Universität für angewandte Kunst Wien sowie die Unis Graz und Klagenfurt beteiligt sind.