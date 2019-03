Hamilton und Mercedes dominierten Trainingsauftakt

Angeführt von Weltmeister Lewis Hamilton hat Mercedes den ersten Trainingstag der neuen Formel-1-Saison in Australien dominiert. Der britische Titelverteidiger fuhr am Freitag in Melbourne Tagesbestzeit und war dabei 0,048 Sekunden schneller als sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas.