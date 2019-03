68-Jähriger starb bei Wohnhausbrand im Burgenland

Ein 68-Jähriger ist Freitagfrüh bei einem Wohnhausbrand in Steinbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am frühen Nachmittag mitteilte, brach das Feuer im Wohnzimmer durch heiße Zigarettenasche aus. Der Mann habe offensichtlich noch versucht, das Haus zu verlassen, hieß es in einer Presseaussendung der Exekutive.