Jubiläum: NY Metropolitan Museum plant Schau zur Mondlandung

Ein halbes Jahrhundert nach der Mondlandung plant das New Yorker Metropolitan Museum eine große Ausstellung über die Darstellung des Erdtrabanten in der Kunst. Von 3. Juli bis 22. September würden in der Schau "Apollo's Muse: The Moon in the Age of Photography" mehr als 170 Fotos, Videos, Zeichnungen und andere Kunstwerke gezeigt, teilte das Museum am Central Park in der Nacht auf Freitag mit.