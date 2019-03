Drei Raumfahrer bei zweitem Anlauf an der ISS angekommen

Im zweiten Anlauf sind die beiden Raumfahrer Alexej Owtschinin und Nick Hague erfolgreich an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Zusammen mit der US-Amerikanerin Christina Koch hob ihre Sojus-Rakete am Donnerstagabend planmäßig um 20.14 Uhr MEZ vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab.