Militante Palästinenser setzten Angriffe auf Israel fort

Militante Palästinenser im Gazastreifen haben am Freitag Raketenangriffe auf Israel fortgesetzt. Das israelische Militär teilte in der Früh mit, zwei Geschoße seien auf die Grenzregion am Rande des Palästinensergebiets abgefeuert worden. Insgesamt sollen seit Donnerstagabend neun Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Eine davon sei im Gazastreifen selbst eingeschlagen.