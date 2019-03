Schüler und Studenten gehen für Klimaschutz auf die Straße

Facebook

Bei der Polizei wurden in Wien 1.000 Teilnehmer angemeldet, es dürften aber mehr Demonstranten kommen. Auch in anderen Städten gibt es Aktionen: In Graz wird am Abend zu einem "Lichtermeer fürs Klima" geladen. In Linz marschieren Jugendliche ab 11.00 Uhr am Hauptplatz für das Klima. In Salzburg wird ab 13.00 Uhr nach einer Demo eine Kundgebung am Residenzplatz abgehalten. In Bregenz findet beim Landhaus um fünf Minuten vor 12.00 Uhr die Schlusskundgebung statt. In Kärnten sind gleich zwei Demonstrationen geplant: in Klagenfurt und in Villach. Die Aktionen sind Teil einer internationalen Protestbewegung: In mehr als 1.650 Städten in 105 Ländern werden sich Jugendliche beteiligten.