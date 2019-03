Chelsea nach 5:0-Sieg in Kiew in Europa-League-Viertelfinale

Facebook

Der Favoritenrolle gerecht wurde auch Valencia. Der spanische Club zitterte sich allerdings in die Runde der letzten acht. Goncalo Guedes erlöste die Gäste in Krasnodar mit dem Ausgleich zum 1:1 erst in der 93. Minute. Bei einer 0:1-Niederlage hätte die Auswärtstorregel für die Russen gesprochen, die in Spanien 1:2 verloren hatten. Für sie war am Ende ein später Treffer von Magomed Sulejmanow (85.) zu wenig. Die Viertelfinal-Auslosung findet am Freitag (13.00 Uhr) in Nyon statt.