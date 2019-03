Van der Bellen empfing Lawrow in der Hofburg

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Donnerstag den russischen Außenminister Sergei Lawrow zu einem Gespräch in der Wiener Hofburg empfangen. Laut Reinhard Pickl-Herk, Sprecher des Bundespräsidenten, ging es in dem rund 40-minütigen Gespräch hauptsächlich um die Beziehungen zwischen Russland und der EU in Bezug auf den Ukraine-Konflikt.