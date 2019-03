Mutmaßlicher Mafia-Boss in New York erschossen

Der mutmaßliche Mafia-Boss Francesco "Frank" Cali ist nach US-Medienberichten vor seinem Haus auf Staten Island in New York erschossen worden. Der 53-Jährige wurde am Mittwochabend (Ortszeit) von sechs Kugeln getroffen, wie die "New York Times" unter Berufung auf die Polizei meldete.