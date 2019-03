Trump-Treffen mit Xi soll laut Bericht verschoben werden

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP/Archiv)

Trump hatte am Mittwoch erklärt, auch längere Verhandlungen in Kauf zu nehmen, um ein gutes Abkommen zu erreichen. In Diplomatenkreisen in Peking hieß es zuletzt, dass die USA noch keinen offiziellen Vorschlag für einen Xi-Besuch bei Trump gemacht hätten. Zudem gehe die chinesische Regierung inzwischen davon aus, dass eine Einigung nicht so einfach werde wie zunächst gedacht.