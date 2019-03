Alkolenker fuhr in Wien Kind an und unterließ Hilfeleistung

Ein 48-jähriger Lenker hat Mittwoch in der Flotowgasse in Wien-Döbling einen achtjährigen Buben mit seinem Pkw angefahren und danach zwar einem Zeugen seine Adresse hinterlassen, jedoch weitere Hilfsmaßnahmen unterlassen. Das Kind wurde leicht verletzt. Die Polizei traf den Mann kurz nach dem Unfall in seiner Wohnung an. Ein dort durchgeführter Test ergab 1,7 Promille Alkohol in seinem Blut.