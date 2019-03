Österreich-Beitrag von 9 Mio. Euro bei Syrien-Konferenz

Österreich wird nach Angaben von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) bei der Syrien-Konferenz in Brüssel rund neun Millionen Euro beitragen. Kneissl sagte am Donnerstag vor Beginn der Konferenz, der österreichische Beitrag konzentriere sich auf die Minenräumung. "Wir wollen humanitäre Entminungsprojekte in Syrien starten", kündigte Kneissl am Donnerstag an.