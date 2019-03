Österreich trägt elf Mio. Euro zu Syrien-Fonds der EU bei

Österreich wird bei der Syrien-Konferenz gemeinsam mit den Mitteln für den Syrien-Fonds der EU elf Millionen Euro beitragen. Zwei Millionen Euro für den "EU Regional Trust Fund in response to the Syrian crisis" würden von der Austrian Development Agency kommen, sie müssten nicht mehr vom Ministerrat gebilligt werden, präzisierte Außenamtssprecher Peter Guschelbauer am Donnerstag gegenüber der APA.

© APA (AFP)

In der Früh hatte Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) von einem österreichischen Beitrag von rund neun Millionen Euro gesprochen. Davon seien jeweils eine Million Euro für die Minenräumung mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), für ein Wasserprojekt mit dem UNO-Kinderhilfswerk UNICEF sowie für die Flüchtlingsbetreuung mit Nicht-Regierungsorganisationen im Libanon und in Jordanien geplant, sagte der Sprecher. Diese Mittel kommen aus dem Auslandskatastrophenfonds und wurden am Mittwoch vom Ministerrat gebilligt.

Dazu kommen weitere fünf Millionen Euro für Entminungsprojekte in Syrien - zwei Millionen davon wurden bereits im Dezember aus dem Auslandskatastrophenfonds freigegeben, drei weitere Millionen Euro kommen von der ADA und werden mit dem in Slowenien angesiedelten International Trust Fund (ITF) durchgeführt, präzisierte der Sprecher.

Deutschland will seinen Beitrag zur humanitären Hilfe der Vereinten Nationen für syrische Bürgerkriegsflüchtlinge in der Region um 1,44 Milliarden Euro aufstocken. "Damit sind wir der zweitstärkste Geldgeber in der Region", sagte der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) am Donnerstag bei der Syrien-Geberkonferenz in Brüssel. Auch andere Länder sollten mehr leisten: Es könne nicht sein, dass nur zehn Geber 90 Prozent der Hilfe leisteten, hieß es.

Die UNO beziffert die dieses Jahr nötigen Mittel für die Versorgung von Millionen Syrien-Flüchtlingen in- und außerhalb des Krisenlandes auf rund 8,8 Milliarden Dollar (7,8 Milliarden Euro). Im vergangenen Jahr blieb die Syrien-Geberkonferenz weit hinter den Erwartungen: Statt von der UNO erhoffter acht Milliarden Dollar kamen für 2018 nur rund 4,4 Milliarden Dollar zusammen.

Vor der Konferenz rief die EU-Kommission zu mehr Unterstützung für Flüchtlinge in den Nachbarländern des Krisenstaats auf. "Wir müssen davon ausgehen, dass es in absehbarer Zeit zu keiner Rückkehr der Flüchtlinge nach Syrien kommt", sagte EU-Nachbarschaftskommissar Johannes Hahn (ÖVP) der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag.

Millionen Menschen in angrenzenden Ländern bräuchten deshalb nicht nur humanitäre Hilfe, sondern auch Perspektiven wie Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten. Hahn zufolge ist die Unterstützung für die Syrien-Nachbarn "im eigenen Interesse" der EU, die in den vergangenen Jahren Ziel von Hunderttausenden Flüchtlingen aus der Krisenregion war. Eine Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien könne nur nach einer politischen Lösung des Syrien-Konflikts unter UNO-Vermittlung erfolgen.

In den Syrien-Konflikt verwickelte Staaten wie Russland, die Türkei, arabische Länder und der Iran müssten sich jetzt "wirklich zu dem UNO-Prozess bekennen", forderte Hahn mit Blick auf die Friedensbemühungen der Vereinten Nationen. Denn allen sei "klar, dass dort ein Stellvertreterkrieg im Gange ist". Nach einer politischen Friedenslösung sei die EU auch bereit, sich am Wiederaufbau des Bürgerkriegslandes zu beteiligen.

Hahn schloss dabei "jedenfalls für eine Übergangsphase" auch eine Zusammenarbeit mit der Regierung von Machthaber Bashar al-Assad nicht aus. "Es ist ja offenkundig, dass dieses Regime vor dem militärischen Erfolg steht", sagte er. "Ich glaube, von dieser Illusion muss man sich befreien, dass es ohne ein Zusammenwirken mit dem jetzigen Regime gehen wird."

Auch Kneissl plädierte für Realpolitik im Umgang mit Syrien. Die Rückkehr der Syrien-Flüchtlinge sei ein großes Thema, vor allem für die Nachbarstaaten, sagte Kneissl. Die Rückkehr sei letztendlich eine sehr individuelle Entscheidung, auch weil es mittlerweile sehr unterschiedliche Lebensbedingungen in Syrien gebe. An Orten, wo theoretisch Waffenruhe bestehe, gehe der Terror oft weiter, und die Möglichkeit eines Neuanfanges stehe noch auf der Kippe.