Nachbesserungen bei Boeing dauern mehrere Monate

© APA (AFP/Getty)

Nach zwei Abstürzen von Maschinen des Typs seit Oktober war der Verdacht aufgekommen, eine fehlerhafte Kontrollsoftware könne die Ursache sein. Boeing hatte ein Software-Upgrade angekündigt, das in den kommenden Wochen bei allen Maschinen aufgespielt werden solle.

Mittlerweile sind den Daten der Internetseite FlightRadar24 zufolge weltweit alle Maschinen des Unglücksmodells am Boden. Zuletzt hatte auch die US-Flugaufsicht FAA ein Flugverbot für 737 Max-Maschinen erlassen, nachdem Europa und viele Länder rund um den Globus diesen Schritt gegangen waren. Das letzte Flugzeug dieses Typs landete am Mittwochabend sicher im kanadischen Halifax. Auch Russland erließ mittlerweile ein Flugverbot für diesen Maschinentyp.

Unterdessen sollen die beiden Flugschreiber nach dem Absturz einer Boeing 737 Max 8 der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines in Frankreich ausgewertet werden. Das bestätigte am Donnerstag die äthiopische Verkehrsministerin Dagmawit Moges. Die französische Luftsicherheitsbehörde Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) erklärte via Twitter, die äthiopischen Behörden hätten bei der Untersuchung um Unterstützung gebeten.

Bei dem Absturz am Sonntag in Äthiopien waren alle 157 Menschen an Bord der relativ neuen Maschine ums Leben gekommen. Die sogenannten Blackboxes zeichnen den Sprechfunk im Cockpit und alle Flugdaten auf, weswegen sie für die Klärung der Unglücksursache entscheidend sein könnten. Für gewöhnlich werden die Flugschreiber nach Unglücken ins Land des Flugzeugherstellers geschickt, was in diesem Fall die USA gewesen wären.

Spezialisten des Innenministeriums helfen bei der Aufarbeitung der Flugzeugkatastrophe in Äthiopien: Ein DVI-Team ("Disaster-Victim-Identification", Katastrophen-Opfer-Identifizierung, Anm.) unterstützt die lokalen Behörden bei der Identifizierung der Opfer. Das Ministerium rechnet mit einer Einsatzdauer von zwei bis vier Wochen, hieß es am Donnerstag. "Mein Mitgefühl gehört den Angehörigen der Todesopfer", sagte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ).

Das aus drei Beamten bestehende DVI-Team wurde nach einer Anfrage von Interpol nach Addis Abeba entsandt. Derzeit prüfen sie die Lage an Ort und Stelle. Sollte es notwendig sein, können sie Unterstützung von weiteren Experten anfordern, etwa durch Odontologen und Gerichtsmediziner. Abhängig von der Länge des Einsatzes und der damit verbundenen Belastung sei vorgesehen, die Spezialisten bei Bedarf abzulösen.

Aufgabe des Teams seien rechtswirksame Identifizierungen, um Angehörige nicht im Ungewissen zu lassen und bei Rechtsansprüchen für Klarheit zu sorgen. Heimische Spezialisten waren auch bei der Tsunami-Katastrophe 2004 in Thailand im Einsatz. "Dass das Innenministerium im Rahmen von großen Schadensereignissen, bei denen österreichische Opfer zu beklagen sind, Experten entsendet, gehört zum Standard", hielt das Ressort fest. Ein Oberösterreicher, ein gebürtiger Niederösterreicher, ein gebürtiger Kärntner, allesamt Ärzte, und ein in Villach tätiger deutscher Pfarrer starben bei dem Unglück.

Zur Identifizierung nach Interpol-Standards werden Daten, die zu Lebzeiten der betreffenden Person entstanden sind ("Ante Mortem"), mit an der Leiche erhobenen korrespondierenden Daten ("Post Mortem") verglichen, erläuterte das Ressort. Die Spezialisten werten vorrangig Fingerabdrücke, zahnmedizinische Daten und die DNA aus, weiters Merkmale wie Narben oder Tattoos.

Die strategische Leitung liegt beim Einsatzreferat des Ministeriums, fachliche Unterstützung kommt vom Bundeskriminalamt. Dem Team gehören mehr als 200 Spezialisten aus dem Bereich der Kriminalpolizei und der Gerichtsmedizin sowie forensische Zahnärzte an. In jeder der neun Polizeidirektionen ist ein einsatzbereites DVI-Team beim Landeskriminalamt eingerichtet.