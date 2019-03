Radfahrer für Verkehrsteilnehmer größte Verkehrssünder

Facebook

© APA (Symbolbild)

Mit dem Frühling startet bald auch wieder die Motorradsaison. Sie werden weit weniger negativ beurteilt, nur zehn Prozent sehen Motorradfahrer als die "übelsten Sünder" auf Österreichs Straßen, berichtete AutoScout24. Abgefragt wurde auch, wem im Straßenverkehr das größte Risiko zugesprochen wird. Auch hier waren sich die Befragten durchaus einig: 41 Prozent meinten, dass die Radler die gefährdetste Spezies sind. Als am meisten gefährdet beurteilten sich übrigens die Radler selbst (und junge Befragte von 18 bis 29 Jahren). Knapp ein Viertel sah die Fußgänger als gefährdetste Spezies (23 Prozent), knapp dahinter im Ranking folgten die Motorradfahrer (22 Prozent).

Bei der Umfrage gaben auch 43 Prozent der Österreicher an, dass sie schon einmal ihren geparkten Wagen nicht mehr gefunden haben. Das Nicht-Wiederfinden des geparkten Autos trifft dabei in stärkerem Maße auf Frauen zu - mehr als der Hälfte der weiblichen Befragten ist dies bereits einmal passiert. 40 Prozent gaben an, dass sie aus Versehen bereits einmal über eine rote Ampel gefahren sind. Jeder Dritte ist schon einmal falsch herum in eine Einbahnstraße hereingefahren (mehr Frauen und jüngere Befragte), jeder Vierte hat bereits versucht, ein falsches Auto aufzuschließen.