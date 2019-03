Pakistan-Delegation reiste zu Gesprächen nach Indien

Erstmals seit dem militärischen Schlagabtausch mit Indien ist eine pakistanische Delegation in das Nachbarland aufgebrochen. Sie überschritt am Donnerstag (Ortszeit) am Wagah-Übergang die Grenze nach Indien. Die Delegation wird in der indischen Grenzstadt Attari mit indischen Behördenvertretern über den Kartarpur-Grenzkorridor sprechen.