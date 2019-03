Unterhaus lehnt Änderungsantrag für 2. Brexit-Referendum ab

Facebook

Für die Befürworter einer zweiten Volksabstimmung ist das ein Rückschlag. Aufgeben dürften sie dennoch nicht. Der Beschluss hat keine rechtlich bindende Wirkung. Die Abstimmung gilt eher als Testlauf. Nach Angaben der britischen Wahlkommission wären für ein zweites Brexit-Referendum mindestens vier, eher sechs Monate an Vorbereitungen notwendig. Dies wäre nur mit einer längerfristigen Verschiebung des Brexits machbar.

Das britische Unterhaus hat am Donnerstagabend mit den Abstimmungen über die Modalitäten des Brexit begonnen. Das britische Parlament soll am Abend vor allem darüber entscheiden, ob Großbritannien einen Antrag auf Verschiebung des für den 29. März vorgesehenen Brexit stellen wird. Einem Brexit-Aufschub müssten aber auch die EU-Staats- und Regierungschefs in der nächsten Woche zustimmen.

Nur wenn die Parlamentarier das bereits zwei Mal abgelehnte Brexit-Abkommen bis zum 20. März - also einen Tag vor dem nächsten EU-Gipfel - doch noch billigen, soll es eine kurze Verlängerung bis zum 30. Juni geben. Lehnen die Parlamentarier den Deal von Premierministerin Theresa May noch einmal ab, müssen sie sich auf eine lange Wartezeit einstellen, einschließlich der Teilnahme Großbritanniens an der Europawahl Ende Mai.

Diesen Ablauf will May am Donnerstagabend von den Abgeordneten durch ihre Beschlussvorlage absegnen lassen. Doch sie muss damit rechnen, dass die Abgeordneten den Text abändern und am Ende einen ganz anderen Beschluss verabschieden. Insgesamt müssen die Abgeordneten voraussichtlich über fünf Änderungsanträge abstimmen.

Unterdessen betonte der Brexit-Chefverhandler der EU, Michel Barnier, dass es nicht leicht gewesen sei, den Austrittsvertrag mit den Briten zu verhandeln. Klar sei aber, dass der Brexit "eine lose-lose-Situation" darstelle, "er hat absolut keinen Mehrwert", so Barnier. Das habe ihm auch nicht Nigel Farage vermitteln können. Der Brexit sei eine negative Entscheidung, so Barnier. "Wir bedauern die Entscheidung der britischen Bürger, aber wir achten sie. Es wird nie irgendeine Art der Aggressivität oder Bestrafung geben", betonte der Franzose.

Sobald die Trennung vollzogen sei, gelte es so schnell wie möglich, Verhandlungen über die Zukunft der künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien zu beginnen, forderte er. Die erneute negative Abstimmung im Londoner Unterhaus verlängere jedenfalls die Unsicherheit, zeigte sich Barnier überzeugt. Die heutigen Abstimmungen in London wolle er nicht kommentieren, dies sei Sache der Staats- und Regierungschefs.

Die Priorität bei den Verhandlungen habe darin bestanden, den 4,5 Millionen Bürgern, die direkt betroffen sind, Sicherheit zu geben. Nun gelte es darum die Zusammenarbeit mit den britischen Regionen und Städten aufrechtzuerhalten.

Leider gebe es der Irland-Frage "eine Sackgasse im Unterhaus", sagte Barnier. Doch "Irland ist keine theoretische Frage, hier geht es um den Frieden und die Stabilität der Insel." Daher sei es unmöglich, hier eine neue Grenze zu errichten, aber "natürlich muss auch die institutionelle Ordnung des Vereinigten Königreichs akzeptiert werden. Hier haben wir eine Lösung mit Theresa May gefunden." Nun gelte es eine solide Partnerschaft mit Großbritannien für die Zukunft aufzubauen.