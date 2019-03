Brexit ohne Abkommen abgelehnt

Das britische Parlament hat sich am Mittwoch gegen einen EU-Austritt ohne Vertrag ausgesprochen. Einen Brexit ohne Abkommen will die Mehrheit der Abgeordneten nach diesem Votum auf jeden Fall verhindern. In einer zweiten Abstimmung über das Gesamtpaket votierten 278 Abgeordnete für und 321 gegen den No-Deal-Brexit. Die Entscheidung fiel damit deutlicher aus als in der ersten Runde.